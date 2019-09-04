Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 12:47

Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в среду заявил, что власти страны планируют до четверга объявить о третьем этапе сокращения выполнения своих обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года по иранской ядерной программе.

"Иран предпримет третий этап сокращения своих обязательств в рамках СВПД и объявит о деталях этого шага сегодня или завтра", - приводят иранские СМИ слова президента страны.

По его словам, "этот третий шаг внешне не будет выглядеть впечатляющим, однако предусмотренные в его рамках меры существенно ускорят деятельность организации ядерной энергетики страны".

"По моему мнению, этот шаг будем самым важным из тех, которые мы сделаем. И его эффект будет чрезвычайно огромным", - добавил Рухани.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

Однако в мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана. Этот срок истекает именно 4-5 сентября.

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