Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана в среду могут объявить об очередном - третьем - этапе сокращения выполнения объема обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года по иранской ядерной программе.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана. Этот срок истекает именно 4-5 сентября.

Так, ранее на этой неделе глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран планирует в среду объявить о начале третьей фазы сокращения своих обязательств в рамках иранской ядерной сделки, а в пятницу 6 сентября начнется реализация этих мер.

"Мы всегда оставляем дорогу открытой для дипломатии, но наш третий ответный шаг тоже готов. В среду господин президент объявит о нем. Я, в свою очередь, сообщу об этом госпоже Могерини", - сказал Зариф в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Зариф отметил, что Иран останется привержен СВПД до тех пор, пока это соглашение будут выполнять европейцы, Россия и Китай.

Выступая на встрече с представителями российской общественности в Москве, Зариф также заявлял, что Иран в течение нескольких часов вернётся к полному выполнению СВПД, если удастся достичь договоренности с европейцами.

На третьем этапе сокращения обязательств предполагается, что Иран может возобновить деятельность тяжеловодного реактора в Араке, способного производить оружейный плутоний, еще более повысить уровень обогащения урана - почти до 20%, и ввести в строй мощные центрифуги.

По некоторым данным, одно из ключевых требований Ирана к его европейским контрагентам для сохранения сделки "на плаву" - обеспечить экспорт не менее 700 тыс. баррелей нефти в сутки, а в идеале экспортный объем должен достичь 1,5 млн баррелей.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

В рамках СВПД Иран взял на себя обязательство сократить количество центрифуг по обогащению урана с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика обязалась в течение 15 лет снизить степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

Кроме того, в рамках своих добровольных обязательств Тегеран должен реконфигурировать ядерный объект в Араке таким образом, чтобы исключить возможность производства на нем оружейного плутония. Иран также взял на себя обязательства сократить уранообогатительные мощности на предприятии в Натанзе.

Кроме этого, Тегеран обязался перепрофилировать атомный объект в Фордо под производство стабильных изотопов.

Однако в мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

В годовщину выхода США из сделки - 8 мая 2019 года - Иран объявил, что поскольку европейские страны не выполнили своих обязательств, в том числе, по запуску специального платежного механизма INSTEX для расчетов с Тегераном, то иранская сторона приступает к первому этапу сокращения своих обязательств по СВПД, прекратив вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых сделкой объемов - соответственно 300 кг и 130 т.

7 июля Иран, в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД, объявил, что приступает к обогащению урана выше предусмотренного СВПД предельного уровня в 3,67%, а затем вышел на показатели, превышающие отметку в 4,5%. Тогда в Тегеране предупредили, что через 60 дней будут готовы перейти к третьему этапу сокращения своих обязательств в том случае, если европейские участники иранской сделки не обеспечат ее выполнение в части удовлетворения экономических интересов Ирана.

Кроме того, иранские чиновники заявили, что Тегеран не намерен вести переговоры о своей ракетной программе, а также о неотъемлемом праве Ирана на обогащение урана и развитие мирного атома.

Зариф также заявил, что следующее сокращение обязательств будет включать в себя те обязательства, которые Тегеран добровольно выполнял ранее, подчеркнув, при этом, что ни одно из этих сокращений не будет нарушать международное право.

Новым элементом этой ситуации, получившим предметные очертания по итогам саммита G7 в Биарритце, стало стремление США установить прямой диалог с Ираном. Заявления о готовности к таким контактам прозвучали из уст президента США Дональда Трампа. Со своей стороны французский лидер Эмманюэль Макрон выступил с предложением смягчить санкций в отношении Ирана, либо обеспечить работу механизма компенсации убытков от их действия в обмен на полную приверженность Тегерана своим обязательствам по СВПД.

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