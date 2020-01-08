Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 10:47

*** Ответ Ирана на дальнейшие действия США будет пропорциональным

Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Иранские военные в операции против военных США в Ираке задействовали ракеты малой дальности, заявил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Мы использовали ракеты малой дальности... я надеюсь, что это будет запоминающимся уроком для Америки", - приводят западные СМИ слова министра.

"Реакция Ирана на любые ответные действия США будет пропорциональной тому, что сделает Америка", - пояснил Хатами.

Также он заявил, что президент США Дональд Трамп своей политикой превратил нынешнюю американскую администрацию в "террористическое правительство".

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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