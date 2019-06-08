Этот контент был опубликован 8 июня 2019 г. 16:27

Дубай. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Иранская сторона продолжает торговать нефтью, несмотря на санкции США, однако вынуждена прибегать к нетрадиционным методам, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар-Зангане.

"У нас есть неофициальные, нетрадиционные продажи. Все они являются тайной, потому что если Америка о них узнает, то немедленно положит им конец",- приводят слова министра иранские СМИ.

Министр отказался озвучивать цифры, касающиеся экспорта иранской нефти, до тех пор, пока не будут отменены санкции.

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