Дубай. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на иранские СМИ.
Тегеран уже проинформировал МАГАТЭ о своем решении, однако в агентстве пока не прокомментировали AP эту информацию.
Со своей стороны AP отмечает, что "увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за рамки ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением".
Иран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.
СВПД ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, однако этого недостаточно для создания ядерного оружия.
Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД.
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