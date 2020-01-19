Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 12:23

Дубай. 19 января. ИНТЕРФАКС - Министр связи и коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил, что Иран подготовил к запуску два искусственных спутника Земли, которые уже прошли соответствующие испытания.

В своем твиттере он написал, что вскоре они будут доставлены на стартовую площадку.

Министр назвал это "важным шагом в области исследований", однако о планируемом времени пуска не сообщил.

Иранские государственные СМИ информируют, что 90-килограммовые спутники Zafar оснащены четырьмя цветными камерами высокого разрешения и будут отслеживать и передавать данные о природных ресурсах, а также о развитии сельского хозяйства и окружающей среды.

Иран заявлял, что его спутниковая программа, как и его ядерная деятельность, преследуют научные и чисто гражданские цели.

1гк аг

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