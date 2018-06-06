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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 15:49 06.06.2018 - 15:49

Дубай. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи заявил, что Тегеран проводит "подготовительные работы" по возобновлению деятельности в ядерной сфере на случай провала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщают в среду западные СМИ.

Р.Наджафи отметил, что в случае прекращения действия СВПД, Иран может "возобновить деятельность без каких-либо ограничений".

Подготовительные работы, упомянутые Р.Наджафи, касаются мер по наращиванию мощностей по обогащению урана за счет производства новых центрифуг.

Ранее о производстве новых центрифуг сообщил руководитель Организации по атомной энергии Исламской республики Али Акбар Салехи.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки.

Иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут соблюдать соглашение, в частности, в сфере экономики.

кю ар

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