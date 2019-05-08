Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 11:06

Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Тегеран выражает готовность на всех уровнях продолжать консультации с оставшимися подписантами СВПД, но даст жесткий и незамедлительный ответ на любое безответственное действие, говорится в заявлении, распространенном в среду Высшим советом по национальной безопасности Ирана.

В документе отмечается, что приостановка выполнения некоторых обязательств по СВПД является мерой, необходимой "для защиты прав и возвращения к балансу" после решения Вашингтона о выходе из этой сделки.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

1ар бп

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