Дубай. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Иранские военные готоы, если это потребуется, вновь жестко отреагировать на действия США, заявил в понедельник командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.
"Мы уверенно говорим, что твердый ответ может быть дан вновь...и враг знает об этом", - заявил Ханзади, чьи слова приводит агентство "Тасним".
"Враг направил самый современный, высокотехнологичный и сложный наблюдательный летательный аппарат в запретную зону, и все видели, как мы сбили этот беспилотник", - отметил командующий ВМС.
На прошлой неделе Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом в воздушном пространстве Ирана американском беспилотнике. Американская сторона сначала отрицала этот факт, но затем заявила, что сбитый беспилотник находился над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Вслед за этим Трамп сообщил, что американские военные были готовы нанести удар по Ирану, но что в последний момент он отозвал приказ.
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