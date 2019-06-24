Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 10:11

Дубай. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Иранские военные готоы, если это потребуется, вновь жестко отреагировать на действия США, заявил в понедельник командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.

"Мы уверенно говорим, что твердый ответ может быть дан вновь...и враг знает об этом", - заявил Ханзади, чьи слова приводит агентство "Тасним".

"Враг направил самый современный, высокотехнологичный и сложный наблюдательный летательный аппарат в запретную зону, и все видели, как мы сбили этот беспилотник", - отметил командующий ВМС.

На прошлой неделе Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом в воздушном пространстве Ирана американском беспилотнике. Американская сторона сначала отрицала этот факт, но затем заявила, что сбитый беспилотник находился над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана". Вслед за этим Трамп сообщил, что американские военные были готовы нанести удар по Ирану, но что в последний момент он отозвал приказ.

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