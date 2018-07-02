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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 19:18 02.07.2018 - 19:18

Дубай. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Ни одна угроза в отношении Исламской республики Иран не останется без ответа, заявил, выступая в понедельник на встрече с представителями командования Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), генерал-майор КСИР Голям Али Рашид.

По его словам, вооруженные силы Ирана полностью готовы дать твердый и сокрушающий ответ врагам.

Г.Али Рашид отметил, что враг нацелился на мощь и волю иранского народа и на исламские устои, используя иллюзии, заключающиеся в том, что угрозы могут нанести им ущерб.

Он указал на важность политического и социального единения, согласованность в действиях и поддержку политики Ирана в отношениях с США и призвал иранский народ проявлять бдительность и осознавать угрозы, исходящие от врага.

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