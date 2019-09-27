Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 14:52

(расширенная версия сообщения от 13:53 мск)

Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Тегеран готов к возобновлению переговоров в формате 5+1 незамедлительно, но лишь после того, как будут сняты санкции, сообщил в пятницу президент Ирана Хасан Рухани в эфире иранского телевидения.

"Мы полностью готовы к переговорам, но не под санкциями и давлением, - сказал он. - Я сообщил европейским лидерам, что мы готовы к переговорам в формате 5+1 в течение часа. Необходимо устранить этот губительный климат, и я буду готов к переговорам уже через час".

"Иран никогда не страшился и не избегал переговоров", - отметил Рухани, добавив, что "США не желают решения проблемы".

По его словам, "американцы проинформировали почти всех европейских и неевропейских лидеров о том, что они готовы к переговорам, однако американцы хотят двусторонних переговоров, то есть переговоров между двумя президентами, но мы неоднократно отвергали это".

"Как мы уже говорили, переговоры необходимо вести в формате 5+1", - подчеркнул президент Ирана.

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