Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 13:30

Дубай. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран готов согласиться с изменениями в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) в случае, если США вернутся в соглашение и снимут все санкции в отношении Ирана, сообщил в среду журналистам представитель иранского правительства.

"Если санкции будут сняты, и наметится возврат к ядерному соглашению, существует возможность для того, чтобы дать заверения в отношении выхода из тупика. Президент (Ирана Хасан Рухани) даже предложил внести небольшие изменения в соглашение", - заявил представитель правительства Ирана Али Рабийе.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В частности, 20 сентября США объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.

1ви ар

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