Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 9:48

Дубай. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Иран готов продолжать сотрудничества с МАГАТЭ при новом руководителе, и выражает надежду, что организация будет действовать беспристрастно, сообщает в четверг агентство "Мехр" со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

"Исламская республика Иран готова поддерживать и расширять конструктивное сотрудничество и взаимодействие с агентством", - заявил Мусави.

Иран, по его словам, готов сотрудничать "при благожелательности и взаимном уважении и на основе профессиональной точности и нейтральности организации".

На этой неделе стало известно, что новым руководителем МАГАТЭ стал аргентинец Рафаэль Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, который возглавлял агентство с 2009 года, скончался в конце июля. Временно исполняющим обязанности гендиректора совет управляющих МАГАТЭ назначил бывшего постпреда Румынии при организации Корнела Феруцэ.

Новый генеральный директор МАГАТЭ Гросси приступит к своим обязанностям после одобрения генконференцией на внеочередной сессии 2 декабря.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!