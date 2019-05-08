Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 8:31

*** Если за это время договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана

*** На данном этапе Иран откажется от ограничений на хранение запасов обогащенного урана и тяжелой воды - Высший совет нацбезопасности

Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

"На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Х.Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД в эфире иранского телевидения.

В частности, по словам президента, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

По словам Х.Рухани, шаги Тегерана не являются "концом для соглашения".

Иранский президент отметил, что Тегеран предпримет ряд новых шагов в рамках СВПД. "Если же они будет вынесены на рассмотрение СБ ООН, то на это последует жесткий ответ Ирана", - сказал Х.Рухани.

В свою очередь в заявлении, распространенном в среду Высшим советом национальной безопасности Ирана, говорится, что приостановка выполнения некоторых обязательств по СВПД является мерой, необходимой "для защиты прав и возвращения к балансу" после решения Вашингтона о выходе из этой сделки.

"На данном этапе Исламская республика Иран не считает себя приверженной соблюдению ограничений на хранение запасов обогащенного урана и тяжелой воды", - отмечается в документе.

Ранее Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

1ар де

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