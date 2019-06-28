Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 16:32

Вена. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Иран на встрече в Вене заявил о приверженности лимитам по обращению и запасам ядерного топлива, предусмотренным СВПД, сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Иранцы заявили, что будут соблюдать соглашение. Не хочу интерпретировать их позицию, но мы услышали от Ирана, что они не будут выходить из соглашения", - сказал Фу Цун журналистам, отвечая на вопрос о том, заявил ли Иран о намерении оставаться в рамках предусмотренных СВПД лимитов.

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