Дубай. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе направлявшееся в ОАЭ судно, сообщают в понедельник иранские СМИ.
Задержаны и 11 членов экипажа танкера. Их обвинили в контрабанде дизельного топлива. На борту судна - 250 тыс. литров дизельного топлива.
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