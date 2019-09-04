Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 17:39

Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Иранской стороне для развития мирной атомной программы совершенно не нужно обогащать уран, заявил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Для реализации мирной атомной программы нет никакой необходимости в обогащении урана", - сказал он на брифинге в Вашингтоне, комментируя планы Тегерана в ближайшее время объявить о третьем этапе сокращения своих обязательств, касающихся атомной сферы.

Хук напомнил, что Тегеран собирался начать реализацию третьего этапа 6 сентября. "Это следует считать ядерным вымогательством", - уверен он.

Тегеран добивается от европейских участников СВПД обеспечения условий для продолжения экспорта иранской нефти и возвращения в страну выручки от ее продажи в условиях односторонних американских санкций.

В минувший понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф, находясь в Москве, заявил, что если эти условия не будут выполнены, Тегеран объявит 4 сентября о третьем этапе сокращения своих обязательств в атомной сфере в рамках СВПД, а 6 сентября приступит к реализации этих шагов, которые, как ожидается, предусматривают повышение до 20% уровня обогащения урана и возобновление деятельности реактора на тяжелой воде в Араке, способного производить оружейный плутоний.

По последним данным, о запуске третьего этапа Иран может объявить в четверг, 5 сентября.

Иран приступил к первому этапу сокращения своих обязательств 8 мая этого года, дав европейцам 60 дней на то, чтобы распространить специальный механизма расчетов с Ираном в условиях американских санкций на экспорт нефти.

7 июля Тегеран объявил о втором этапе сокращения, вновь предоставив европейцам два месяца на выполнение своих обязательств. Этот срок истекает 4-5 сентября.

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