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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 19:40 02.07.2018 - 19:40

Дубай. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что Тегеран выразил готовность к сотрудничеству, чтобы раскрыть "зловещую провокацию, сделанную под ложным прикрытием".

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Бельгии задержали двух бельгийских подданных иранского происхождения, которых заподозрили в подготовке террористической атаки во Франции. Пара планировала провести нападение на конференции иранской оппозиции, которая состоялась недалеко от Парижа 30 июня.

Кроме того сообщалось, что в понедельник президент Ирана Хасан Рухани вылетел из Тегерана в Цюрих в рамках визита в Швейцарию и Австрию по приглашению президентов этих стран - Алена Берсе и Александра Ван дер Беллена.

"Как кстати: как только мы начинаем президентский визит в Европу, якобы иранская операция и ее "разработчики" арестованы", - написал М.-Дж.Зариф в своем Твиттере.

По его словам, "Иран безоговорочно осуждает любое насилие и террор в любом месте".

"(Иран - ИФ) готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы раскрыть зловещую провокацию, сделанную под ложным прикрытием", - написал глава иранского МИД.

1кю ар

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