Абу-Даби. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия считает, что Иран имеет право восстановить свою добычу нефти на том уровне, какой был до введения санкций США, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Лично наша позиция заключается в том, что санкции, введенные в отношении Ирана, являются незаконными. Иран сократил добычу на 1,5 млн баррелей в сутки за последний год, и это очень негативно для иранской экономики. У нас очень хорошие отношения с Ираном. Мы, конечно, считаем, что Иран должен иметь право восстановить свою добычу до уровня, который был до введения санкций", - сказал он.

По словам министра, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсуждал возможную отмену Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана и появление новых объемов иранской нефти на рынке. "Мы обсуждаем все новости, которые так или иначе связаны с рынком. Эту новость, да, мы говорили о ней. Мы не знаем, какие там будут решения", - сказал Новак.

от аг мв ри*

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