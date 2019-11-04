Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 12:25

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Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи признал, что в настоящее время в стране действуют 60 усовершенствованных центрифуг по обогащению урана IR-6, сообщило агентство Associated Press (АР).

Агентство отмечает, что это вдвое больше, чем об этом было известно ранее, хотя Иран предупреждал о намерениях увеличить количество центрифуг.

Салехи также информировал, что после третьего этапа сокращения Ираном выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), вызванному выходом США из соглашения, Иран нарастил производство урана с 450 г в сутки до 5 тыс. г.

Ядерная сделка ограничивает использование Ираном только 5 тыс. 060 центрифуг первого поколения IR-1. С запуском центрифуг нового поколения IR-6 Иран до года, сокращает, по оценкам экспертов сроки, необходимые ему для создания ядерного оружия.

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