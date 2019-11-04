Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 12:08

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи признал, что в настоящее время в стране действуют 60 усовершенствованных центрифуг по обогащению урана IR-6, сообщило агентство Associated Press (АР).

Агентство обмечает, что это вдвое больше, чем об этом было известно ранее, хотя Иран предупреждал о намерениях увеличить количество центрифуг.

Ядерная сделка ограничивает использование Ираном только 5 тыс. 060 центрифуг первого поколения IR-1. С запуском центрифуг нового поколения IR-6 Иран до года сокращает, по оценкам экспертов, сроки, необходимые ему для создания ядерного оружия.

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