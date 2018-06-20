Иран и Ирак будут присутствовать на встрече министерского комитета по мониторингу ОПЕК+ 21 июня

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 16:48 20.06.2018 - 16:48

Вена. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Иран и Ирак были приглашены на заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи. Министр подчеркнул, что обе страны подтвердили своё участие. Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана. Йм фф* Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс