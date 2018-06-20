Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вена. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Иран и Ирак были приглашены на заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

Министр подчеркнул, что обе страны подтвердили своё участие.

Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана.

Йм фф*

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс