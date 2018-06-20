Иран и Ирак будут присутствовать на встрече министерского комитета по мониторингу ОПЕК+ 21 июня
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Вена. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Иран и Ирак были приглашены на заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.
Министр подчеркнул, что обе страны подтвердили своё участие.
Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана.
Йм фф*
Интерфакс