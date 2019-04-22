Дубай. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран и Пакистан в понедельник договорились о создании совместного пограничного подразделения быстрого реагирования для борьбы с терроризмом, сообщает иранское государственное телевидение.
"Мы согласовали создание совместного подразделения быстрого реагирования на границе для борьбы с терроризмом", - заявил президент Ирана Хасан Рухани, подчеркнув, что ситуация обострилась за последние месяцы из-за нападений по обе стороны границы.
Стороны согласовали создание совместного отряда в ходе визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Иран.
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