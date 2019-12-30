Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 15:11

Дубай. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф позитивно оценил свои переговоры в Москве и заявил о совместной работе с РФ по обеспечению мира в районе Персидского залива.

"Провел плодотворные переговоры с главой МИД Лавровым в России. В отличие от некоторых, которые "оборонительно" бряцают оружием в тысячах километров от собственных берегов, Иран и Россия сотрудничали ради обеспечения мира в Сирии. Теперь у нас есть важные предложения для мира в Персидском заливе", - написал он в своем твиттере.

Ранее в понедельник Зариф провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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