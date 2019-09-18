Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 11:26

*** Тегеран уже проводит торговые операции с Турцией, РФ и Ираком в нацвалютах

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Иран, Россия и ряд других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об альтернативных механизмах платежей, минуя международную межбанковскую систему SWIFT, сообщил президент Исламской республики Хасан Рухани.

"Мы достигли альтернативных SWIFT путей проведения платежей и можем установить банковские отношения с Россией и странами ЕАЭС и региона в дальнейшем через новый метод", - заявил в среду на заседании кабинета министров Рухани, которого цитируют иранские СМИ.

"Серьезная борьба с долларом уже начинается в мире", - подчеркнул президент.

Он также сообщил, что Тегеран начал расчеты с Турцией, Россией и Ираком при проведении торговых операций в национальных валютах.

"Настоящая борьба с долларом приведет к ослаблению и потере господства США на денежных рынках и в мировой банковской системе", - считает Рухани.

1ак ки

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