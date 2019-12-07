Этот контент был опубликован 7 декабря 2019 г. 12:34

Дубай. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Вашингтон и Тегеран в субботу провели обмен заключенными: США передали Ирану иранского ученого Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннесота в октябре 2018 года, а Иран передал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016 году был задержан в Иране по подозрению в шпионаже.

"Я рад, что профессор Масуд Солеймани и Сюэ Ван вскоре воссоединятся со своими семьями", - прокомментировал обмен в своем твиттере глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Большое спасибо всем, кто принял в этом участие, особенно правительству Швейцарии", - добавил он.

Сообщения в твиттере Зариф сопроводил совместными фотографиями с Солеймани у самолета с официальной символикой Исламской республики Иран и в самом самолете. "На пути домой", - гласит подпись под фотографиями. Где были сделаны снимки, Зариф не уточняет.

Тегеран и Вашингтон не имеют дипломатических отношений со времен победы в 1979 году Исламской революции в Иране. Интересы стран друг у друга представляет Швейцария.

1ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!