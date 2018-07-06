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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 14:34 06.07.2018 - 14:34

Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в которую входит "пятерка" международных посредников и Иран, договорились поддерживать и развивать обширные экономические и секторальные отношения, говорится в пятницу в заявлении комиссии.

Также члены комиссии выразили приверженность "сохранению и поддержанию эффективных финансовых каналов с Ираном".

Кроме того, на встрече была выражена приверженность сохранению экспорта иранской нефти и газового конденсата и нефтепродуктов. Стороны подтвердили намерение сохранять сотрудничество в транспортной сфере - на море, на суше и в воздушном пространстве.

Стороны привержены дальнейшему стимулированию инвестиций в Иран и практической поддержке торговли и инвестиций в Иран.

Участники сделки по иранскому атому готовы защищать компании от экстерриториальных санкций США против Ирана, говорится в заявлении.

Встреча совместной комиссии на министерском уровне состоялась в Вене 6 июля по инициативе Ирана.

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