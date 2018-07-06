Иран и "пятерка" приложат усилия для сохранения СВПД - глава МИД ФРГ
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Брюссель. 6 июля. ИНТЕРФАКС - "Пятерка" международных посредников (четыре постоянных члена СБ ООН и Германия - ИФ) и Иран будут работать над тем, чтобы сберечь Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в пятницу в Вене глава МИД ФРГ Хейко Маас.
"Ядерное соглашение с Ираном делает Европу и ее окружение безопасней", - сказал министр, которого цитирует МИД Германии.
"Мы работаем с Францией, Великобританией, Китаем, Россией и Ираном с целью защитить это соглашение", - подчеркнул Х.Маас.
В Вене в пятницу прошла встреча "пятерки" и Ирана на уровне глав МИД. Это первая министерская встреча после выхода из СВПД США 8 мая этого года.
1ак де
Интерфакс