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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 14:58 06.07.2018 - 14:58

Брюссель. 6 июля. ИНТЕРФАКС - "Пятерка" международных посредников (четыре постоянных члена СБ ООН и Германия - ИФ) и Иран будут работать над тем, чтобы сберечь Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в пятницу в Вене глава МИД ФРГ Хейко Маас.

"Ядерное соглашение с Ираном делает Европу и ее окружение безопасней", - сказал министр, которого цитирует МИД Германии.

"Мы работаем с Францией, Великобританией, Китаем, Россией и Ираном с целью защитить это соглашение", - подчеркнул Х.Маас.

В Вене в пятницу прошла встреча "пятерки" и Ирана на уровне глав МИД. Это первая министерская встреча после выхода из СВПД США 8 мая этого года.

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