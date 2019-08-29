Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 19:47

Иерусалим. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Иран и шиитская группировка "Хезболла" активизировали усилия по налаживанию производства высокоточных ракет в Ливане, пишет в четверг "Едиот Ахронот" со ссылкой на заявление представителя ЦАХАЛ Джонатана Конрикуса.

По его словам, Иран, намеревающийся собирать высокоточные ракеты в Ливане, при помощи "Хезболлы" в ускоренном темпе создает для этого соответствующие условия. Согласно его данным, на территории этой страны возводятся производственные площади для сборки ракет.

Конрикус также отметил, что в последние месяцы Иран нарастил темпы реализации этого проекта и привлек к нему большое число людей.

Также представитель ЦАХАЛ призвал правительство Ливана "осознать ответственность и понять, что то, что оно позволяет делать Ирану и "Хезболле" на его земле, находится в его зоне ответственности".

Накануне в воздушном пространстве в районе ливано-израильской границы произошел инцидент, когда с территории Ливана были обстреляны израильские беспилотники. Никто не пострадал.

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