Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 9:19

*** В Тегеране уверены, что в самолет не попадала ракета

Дубай. 10 января. ИНТЕРФАКС - Иран может запросить помощь в расшифровке "черных ящиков" потерпевшего крушение под Тегераном Boeing 737-800 у России, Украины, Франции и Канады, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя иранского авиарегулятора Хасана Резайфара.

По его словам, в Иране уверены в том, что украинский самолет не был сбит ракетой.

Резайфар отметил, что в пятницу специалисты попробуют осмотреть "черные ящики", чтобы понять, возможно ли еще извлечь из них информацию.

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