Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Следующий саммит Россия-Турция-Иран - шестой по счету - может пройти в Иране, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Выступил с желанием, проявил инициативу господин президент Рухани, чтобы провести шестой саммит в Иране", - сказал президент Турции на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Турция-Иран в Анкаре.
В свою очередь президент Ирана добавил, что следующий саммит пройдет в Тегеране.
Россия, Турция и Иран являются государствами-гарантами "астанинского процесса" содействия сирийскому урегулированию.
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