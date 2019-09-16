Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:13

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Следующий саммит Россия-Турция-Иран - шестой по счету - может пройти в Иране, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Выступил с желанием, проявил инициативу господин президент Рухани, чтобы провести шестой саммит в Иране", - сказал президент Турции на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Турция-Иран в Анкаре.

В свою очередь президент Ирана добавил, что следующий саммит пройдет в Тегеране.

Россия, Турция и Иран являются государствами-гарантами "астанинского процесса" содействия сирийскому урегулированию.

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