Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 11:33

Дубай. 31 января. ИНТЕРФАКС - Иран имеет более высокий потенциал в создании ядерного оружия, чем кажется, на это указывают документы, добытые в Тегеране сотрудниками израильской разведки "Моссад", сообщил в пятницу межарабский телеканал "аль-Арабия".

Эти документы свидетельствуют о том, что иранцы достигли прорыва в создании ядерного оружия - для этого им необходимо всего несколько месяцев.

Более того, за последнее время Иран активизировал работу и ему теперь требуется меньше времени для того, чтобы произвести необходимые компоненты для ядерного оружия - до четырех-пяти месяцев.

Как сообщает "аль-Арабия", до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) отдельные страны и независимые эксперты полагали, что Ирану необходим год или больше для создания боезаряда.

По данным телеканала, два года назад агенты "Моссада" раздобыли подборку старых планов, чертежей, электронных файлов и документов, которые имеют отношение к ядерной программе Ирана.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана.

В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД. В январе Иран объявил о пятом шаге по отходу от договоренностей по СВПД.

Позднее представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Иран прорабатывает новый шаг по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки.

По его словам, Тегеран предпримет новый и "более эффективный" шаг, если европейские страны так и не выполнят свои обязательства в рамках сделки. При этом не уточнялось, в чем может заключаться шаг, который планирует предпринять Иран.

1ви ар*

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