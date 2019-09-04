Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 19:52

Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон использует неприкрытый шантаж, предлагая вознаграждение за содействие кампаниям, направленным против Тегерана, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter.

"Не справившись с пиратством, США прибегают к откровенному шантажу - доставьте нам иранскую нефть и получите несколько миллионов долларов или получите санкции, - написал Зариф в своем Twitter, комментируя действия США. - Это больше похоже на приглашение Овального кабинета, которое я получил несколько недель назад. Это превращается в закономерность".

Ранее издание Financial Times сообщало, что 26 августа спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предложил капитану судна Adrian Darya (Grace 1) Акилешу Кумару, несколько миллионов долларов за то, чтобы тот "сдал" судно Вашингтону. Отмечается, что с аналогичным предложением Хук обратился к десяткам капитанов морских судов.

"Мы достигли сокращения экспорта иранской нефти на короткий период времени. Мы очень тесно работаем с судоходным сообществом для того, чтобы воспрепятствовать и сдерживать незаконный экспорт нефти", - заявил Брайан Хук изданию.

Танкер Grace 1 задержали в Гибралтаре в июле по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Затем его отпустили, когда британская сторона сообщила о том, что Тегеран якобы письменно пообещал, что нефть с этого судна не будет доставлена в Сирию. В Тегеране эту информацию опровергли.

Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней. США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана, однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

В субботу Минфин США объявил, что вводит санкции против Adrian Darya 1 и его капитана. Ранее Вашингтон предупредил страны Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному Гибралтаром, будет расценена как поддержка террористической организации.

В начале августа в Тегеране подтвердили, что США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа после того, когда он, находясь в США, отклонил приглашение президента Дональда Трампа о личной встрече.

Сам Зариф сказал New Yorker magazine, что не захотел встречаться, поскольку результатом встречи могло быть только двухстраничное заявление по итогам и фотография.

1ви ар

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