Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 9:47

Дубай. 25 июня. ИНТЕРФАКС - В МИД Ирана во вторник раскритиковали решение США ввести санкции против аятоллы Али Хаменеи, назвав его "закрытием дороги к дипломатии" между Тегераном и Вашингтоном, сообщает агентство "Тасним".

"Введение бесполезных санкций против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и главы дипломатии Ирана Джавада Зарифа - это окончательное закрытие дороги дипломатии", - заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Отчаянная администрация Трампа разрушает установленные международные механизмы для поддержания мировой стабильности и безопасности", - добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

Он пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Также США ввели санкции в отношении иранских военачальников, в том числе против командующих силами Корпуса стражей Исламской революции и командующих пятью округами ВМС Ирана.

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