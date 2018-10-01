Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 14:39 01.10.2018 - 14:39

Дубай. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Ракетный удар по боевикам на востоке Сирии указывает на решимость Тегерана продолжить решительную борьбу с терроризмом, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

Ранее в понедельник Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары баллистическими ракетами по Сирии восточнее реки Евфрат, где, по данным Тегерана, находится штаб-квартира тех, кто совершил теракт в иранском городе Ахвазе в прошлом месяце.

Данный шаг недвусмысленно демонстрирует, что "Иран серьезно и решительно настроен на борьбу с терроризмом", подчеркнул на брифинге в Тегеране Б.Касеми, которого цитируют иранские СМИ.

Представитель иранского МИД отверг предположение о том, что ракетный удар по Сирии может иметь негативные последствия для астанинского процесса по мирному урегулированию в Сирии.

В заявлении КСИР говорилось, что "штаб-квартира тех, кто несет ответственность за террористическое преступление в Ахвазе, была атакована несколько минут назад к востоку от реки Евфрат при помощи баллистических ракет, выпущенных воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции".

Согласно документу, предварительные данные указывают на уничтожение значительного числа террористов, а также их командиров, ответственных за теракт в Ахвазе.

22 сентября боевики открыли огонь по участникам военного парада в иранском городе Ахваз. Теракт унес жизни 29 человек, 53 человека были ранены. По сообщениям иранских СМИ, боевиков, участвовавших в нападении, ликвидировали.

Власти Ирана возложили ответственность за нападение на "региональных спонсоров терроризма" и США. Верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Саудовская Аравия и ОАЭ финансировали нападение на участников военного парада в Ахвазе.

1ак вв

Neuer Inhalt Horizontal Line