Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 11:54

Дубай. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана наращивают импорт зерна, продовольствия и товаров первой необходимости, чтобы минимизировать последствия американских санкций, и вследствие этого в портах скопились десятки судов, сообщили в пятницу иранские СМИ.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что, порядка 20 сухогрузов с примерно миллионом тонн зерна ожидает разгрузки в порту "Имам Хомейни" и что в другом порту Бендер-Аббасе суда неделями стоят на рейде из-за проблем с платежами, порожденными санкциями США в отношении Ирана.

"Суда действительно скопились в портах, но это произошло вследствие изменений в политике в сфере импорта Ирана, который теперь стремится нарастить запасы продовольствия и товаров, чтобы смягчить последствия американских санкций", - заявил официальный представитель в иранской южной провинции Хузестан.

"Пропускная способность порта "Имам Хомейни" составляет 3 миллиона тонн, а суда, прибывшие в порт, доставили порядка 6 миллионов тонн продовольственных товаров. Поэтому очевидно, что части из них придется подождать", - отметил иранский представитель.

Иранские СМИ отмечают, что решение резко увеличить закупки за рубежом зерна, продовольствия и товаров первой необходимости с целью минимизировать последствия американских санкций власти Исламской республики приняли в августе.

США в мае прошлого года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и восстановили действие односторонних санкций в отношении Тегерана.

1ак вв

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