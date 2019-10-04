Дубай. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана наращивают импорт зерна, продовольствия и товаров первой необходимости, чтобы минимизировать последствия американских санкций, и вследствие этого в портах скопились десятки судов, сообщили в пятницу иранские СМИ.
Ранее в западных СМИ появились сообщения, что, порядка 20 сухогрузов с примерно миллионом тонн зерна ожидает разгрузки в порту "Имам Хомейни" и что в другом порту Бендер-Аббасе суда неделями стоят на рейде из-за проблем с платежами, порожденными санкциями США в отношении Ирана.
"Суда действительно скопились в портах, но это произошло вследствие изменений в политике в сфере импорта Ирана, который теперь стремится нарастить запасы продовольствия и товаров, чтобы смягчить последствия американских санкций", - заявил официальный представитель в иранской южной провинции Хузестан.
"Пропускная способность порта "Имам Хомейни" составляет 3 миллиона тонн, а суда, прибывшие в порт, доставили порядка 6 миллионов тонн продовольственных товаров. Поэтому очевидно, что части из них придется подождать", - отметил иранский представитель.
Иранские СМИ отмечают, что решение резко увеличить закупки за рубежом зерна, продовольствия и товаров первой необходимости с целью минимизировать последствия американских санкций власти Исламской республики приняли в августе.
США в мае прошлого года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и восстановили действие односторонних санкций в отношении Тегерана.
1ак вв