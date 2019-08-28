Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 18:59

Дубай. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана на следующей неделе отправят во Францию делегацию для переговоров, сообщают иранские СМИ.

"Делегация отправится во Францию на следующей неделе и проведет переговоры", - сказал глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

Он не уточнил, с кем именно проведут встречи представители иранской делегации, а также не сообщил о теме переговоров. Между тем, иранские СМИ отмечают, что по их данным переговоры будут связаны с соглашением по иранской ядерной программе.

Ранее на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа и иранского президента Хасана Рухани провести встречу. По словам Макрона, если бы такая встреча состоялась, то стороны смогли бы достичь соглашения по спорным вопросам.

США считают необходимым пересмотреть договоренности с Ираном по атому. Также Вашингтон настаивает на решении проблемы иранской ракетной программы, а также - на обсуждении роли Ирана в ближневосточном регионе.

В мае прошлого года президент Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому ядерному соглашению (СВПД) и возобновил действие односторонних санкций в отношении Ирана. СВПД был одобрен "шестеркой" стран-посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года.

В мае 2019 года Тегеран объявил о поэтапном сокращении выполнения своих обязательств по сделке, пока остающиеся ее европейские участники не выполнят своих обещаний оградить Иран от последствий американский санкций, прежде всего нефтяных.

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