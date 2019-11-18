Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 19:44

Берлин. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Иран превысил максимальной разрешенный лимит запасов тяжелой воды, предусмотренный ядерным соглашением 2015 года, сообщают в понедельник европейские СМИ со ссылкой на данные МАГАТЭ.

По данным агентства, запасы тяжелой воды оцениваются в 131,5 тонны. Лимит же составляет 130 тонн.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На прошлой неделе в рамках очередного этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

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