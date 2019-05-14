Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 11:53

Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Иран - слишком великая страна, чтобы ее кто-либо мог запугать, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

По сообщению западных СМИ, во вторник на встрече с представителями иранского духовенства Х.Рухани заявил, что Иран "слишком велик, чтобы быть запуганным кем бы то ни было".

Также Х.Рухани на встрече, посвященной месяцу Рамадан, заявил, что "по воле Божьей Иран пройдет сквозь этот тяжелый период с достоинством...и победит врага".

В настоящее время серьезно обострились отношения между Ираном и США. Так, 5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн".

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году. После этого американский президент Дональд Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране.

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