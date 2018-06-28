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Нью-Йорк (ООН). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Интересы Ирана на Ближнем Востоке необходимо учитывать, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы были бы заинтересованы в таком диалоге со странами Персидского залива и ближневосточного региона о роли региональных сил, а Иран - региональная сила. Он имеет легитимные интересы в регионе, его нельзя убрать, и эти интересы необходимо принимать во внимание", - сказал В.Небензя на пресс-конференции в ООН.

"Для этого с ним необходимо говорить, а не только осуждать", - добавил он.

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Интерфакс