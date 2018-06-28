Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 20:29 28.06.2018 - 20:29

Нью-Йорк (ООН). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Интересы Ирана на Ближнем Востоке необходимо учитывать, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы были бы заинтересованы в таком диалоге со странами Персидского залива и ближневосточного региона о роли региональных сил, а Иран - региональная сила. Он имеет легитимные интересы в регионе, его нельзя убрать, и эти интересы необходимо принимать во внимание", - сказал В.Небензя на пресс-конференции в ООН.

"Для этого с ним необходимо говорить, а не только осуждать", - добавил он.

1ви БП

Neuer Inhalt Horizontal Line