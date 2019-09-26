Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 19:43

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана готовы немедленно вернуться к выполнению положений соглашения по атому (СВПД) при условии, что это же сделают остальные участники соглашения, заявил в четверг иранский президент Хасан Рухани.

"Если остающиеся (в соглашении - ИФ) пять стран начнут выполнять свои обязательства, то и мы немедленно сделаем то же самое" - сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Рухани заверил, что Иран не стремится получить ядерное оружие и напомнил, что, несмотря на прекращение выполнения его страной ряда положений соглашения, Тегеран по-прежнему допускает инспекторов МАГАТЭ на все свои объекты.

Проблемы с СВПД начались после выхода из него США: Иран ожидает от оставшихся участников выполнения ряда связанных с экономикой и торговлей условий. Ситуация осложняется восстановлением американских санкций против иранской стороны.

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