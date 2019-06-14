Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 7:06

*** Обвинения Соединенными Штатами Ирана в атаках на танкеры тревожны

Дубай. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Иран несет ответственность за поддержание безопасности в Ормузском проливе, заявил в пятницу представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Мы отвечаем за поддержание безопасности в поливе, мы в возможно короткие сроки спасли экипажи танкеров, подвергшихся атакам", - сказал дипломат.

Он назвал тревожными обвинения США в адрес Ирана в организации атак на танкеры.

"Обвинения, выдвинутые госсекретарем США Помпео в адрес Ирана, вызывают тревогу", - заявил Мусави, отметив, что обвинять Тегеран для Помпео - "самое простое".

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Он отметил, что эта оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

1гк

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