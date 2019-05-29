Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 21:28

***В Тегеране не считают переговоры с США желательными

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Иран не намерен обсуждать свой потенциал в сфере обороны, заявил в среду руководитель Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

"Переговоры по этой теме предполагают торг; то есть они (противники Ирана - ИФ) имеют намерения, чтобы мы отказались от наших возможностей в сфере обороны. Мы не будем вести переговоров о нашем оборонном потенциале", - написал она на странице в Twitter.

"Между представителями исполнительной власти существует консенсус по поводу того, что переговоры с США абсолютно нежелательны. Администрация (экс-президента США Барака - ИФ) Обамы существенно не отличается от (нынешней администрации - ИФ), у них только разная наружность. США нас не обманут", - пояснил Хаменеи.

Он отметил, что США оказывают давление на противника, пока он не запросит у Вашингтона переговоров.

Хаменеи отметил, что на фоне давления США он приветствует решение Высшего совета национальной безопасности Ирана частично отказаться от соблюдения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он добавил, что Иран "будет использовать позднее и другие средства".

8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.

При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение их части обязательств. В противном случае Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

Накануне официальный представитель Высшего совета национальной безопасности Кейван Хосрави заявил, что Тегеран будет постепенно сворачивать объем обязательств в рамках СВПД, пока не нормализуются экспорт иранской нефти и банковские связи республики.

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!