Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 14:51

Дубай. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Иран выступает за то, чтобы сионистский режим Израиля прекратил существование, но не хочет навредить его народу, заявил руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

"Это не означает уничтожения еврейского народа, мы не хотим навредить ему. Это означает уничтожение установленного режима и государства", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте аятоллы.

"Уничтожение сионистского режима означает, что палестинский народ, реальные владельцы этой земли, сможет выбирать собственное правительство и изгонять таких людей как Нетаньяху (премьер-министр Израиля)", - добавил Хаменеи.

Хаменеи пояснил, что его страна выступает за независимость палестинского государства и не является антисемитской.

Такие заявления Хаменени сделал на Международной конференции исламского единства в Тегеране.

Власти Ирана не признают государства Израиль, между странами никогда не было дипломатических отношений. До Исламской революции в Иране страны поддерживали торговые отношения и сотрудничали в сфере обороны, однако в 1979 году Исламская республика Иран прекратила все отношения с Израилем. Иран выступает в поддержку палестинцев в их конфликте с Израилем, а власти Израиля иранские политики называют "сионистским режимом".

1мм ар*

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