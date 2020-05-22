Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 7:47

Иерусалим. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Израильские эксперты в сфере компьютерной безопасности утверждают, что иранцы не имеют отношения к массированной кибератаке против Израиля, пишет в пятницу израильская газета The Jerusalem Post.

По их данным, за этой кибератакой, которой накануне подверглись сотни израильских сайтов, стоят арабоязычные хакеры в Турции, Северной Африке и в Секторе Газа.

После кибератаки хакеры оставили на взломанных сайтах записи, содержание которых указывают на то, что она приурочена ко "дню аль-Кудса", то есть ко "дню Иерусалима". В ряде мусульманских стран его отмечают перед завершением Рамадана как день борьбы с сионизмом и проводят антиизраильские митинги.

В частности, на взломанных сайтах появились надписи на иврите и английском языке: "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался давно".

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