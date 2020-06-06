Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 11:35

Дубай. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Иран, несмотря на новые выявляемые случаи коронавируса, не имеет возможности снова вводить режим изоляции, заявил в субботу в телевизионном эфире президент страны Хасан Рухани.

"В этих обстоятельствах у нас нет другого выбора - нет второго варианта. Мы вынуждены работать, наши заводы должны функционировать, магазины торговать, и по стране должны быть перемещения, пока это необходимо", - приводит его слова ливанское издание "Дейли стар".

В то же время президент указал, что опасность заражения коронавирусом по-прежнему существует. "В одном месте мы столкнулись с пиком эпидемии: его источником была свадьба, которая создала проблемы для людей, сотрудников медицинских служб, (привела - ИФ) к потерям для экономики и системы здравоохранения страны", - сказал Рухани, не уточнив, где и когда проходила эта свадьба.

С апреля Иран поэтапно отменяет режим изоляции: так, в субботу после трех с половиной месяцев перерыва в работе вновь открылись иранские университеты.

В то же время за последние дни наблюдалось большое количество выявляемых за сутки случаев коронавируса. По данным "Дейли стар", в минувший четверг было зафиксировано 3 574 случая - самый высокий показатель с февраля, когда коронавирус был обнаружен в Иране. В пятницу, правда, количество случаев составило уже 2 886. Общее количество случаев инфицирования в Иране составляет 161 156, а 8134 инфицированных скончались.

Органы здравоохранения ранее указывали на опасность второй волны коронавируса, но в то же время признавали возможность того, что большое количество фиксируемых случаев заболевания может быть связано с широким охватом тестированием населения.

Издание добавляет, что иранские власти также обеспокоены проблемой ограничительных мер, влияние которых может нанести еще больший вред экономике страны, и так пострадавшей от международных санкций.

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