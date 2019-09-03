Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 8:46

Дубай. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Тегеран не собирается участвовать в двусторонних переговорах с Соединенными Штатами, цитирует во вторник агентство "Мехр" заявление президента страны Хасана Рухани.

"Мы и ранее уже это говорили и повторяем вновь. Мы не намерены проводить двусторонние переговоры с Соединенными Штатами. Мы никогда не собирались и не собираемся в будущем", - заявил Рухани на сессии парламента во вторник.

"Были и ранее призывы к проведению переговоров, но мы никогда не отвечали на них", - добавил он.

Кроме того, Рухани заявил, что если США полностью откажутся от санкций против Ирана, вне зависимости от того, вернутся они к соблюдению соглашения 2015 года, то Тегеран снова будет готов считать Вашингтон одной из сторон переговоров формата "шестерки" - пять постоянных членов СБ ООН и Германия. Именно в этом формате спустя десятилетия переговоров в Вене было заключено ядерное соглашение.

Рухани вновь повторил, что Иран может отказаться от идеи третьего этапа сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому, если остальные страны-участники соглашения, в частности, тройка европейских партнеров, выполнит свои обязательства - примет меры по защите экономических интересов Тегерана

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении финансово-экономических санкций, включая полный запрет на экспорт иранской нефти.

Европейские страны - Великобритания, Германия и Франция - ради сохранения СВПД обещали создать платежный механизм для продолжения торговли с Ираном в обход американских санкций. Однако до сих пор этот механизм не удавалось распространить на нефтяной сектор Исламской республики.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения выполнения своих обязательств по СВПД. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, дав "евротройке" еще 60 дней, чтобы были приняты меры, которые защитят иранские экономические интересы.

На третьем этапе предполагается, что Иран может возобновить деятельность тяжеловодного реактора в Араке, способного производить оружейный плутоний, еще более повысить уровень обогащения урана - почти до 20%, и ввести в строй мощные центрифуги.

1эф гк

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