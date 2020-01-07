Этот контент был опубликован 7 января 2020 г. 6:05

*** Иран готов вернуться к соблюдению обязательств по СВПД, если получит от этого выгоду

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Тегеран не планирует создавать и не нуждается в ядерном оружии, заявил постпред ИРИ (Исламская Республика Иран) при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Нет, мы не заинтересованы в получении ядерного оружия, поскольку у нас есть очень четкий религиозный вердикт нашего верхового руководителя, который запрещает ядерное оружие", - сказал дипломат в эфире программы PBS NewsHour.

Он также сказал, что в иранской оборонной доктрине использование ядерного оружия не предусмотрено, "поэтому мы и не хотим его иметь".

"Мы являемся членами договора о нераспространении, и мы в СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий - ИФ) заявили, что Иран не будет обладать ядерным оружием", - добавил Тахт-Раванчи, отвечая на вопросы, касающиеся отхода Ирана от обязательств, предусмотренных соглашением по иранскому атому.

Он пояснил: "В то же время, СВПД - это сделка. Это была игра на понижение. Мы делали свою часть работы в течение некоторого времени, почти ничего не получая взамен. К сожалению, европейские партнеры, которые должны были обеспечить нам выгоду от ядерной сделки, не действовали в соответствии с этим".

"Если Иран получит выгоду от этой сделки, мы вернемся к ее полному осуществлению", - сказал иранский постпред.

Накануне Иран объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по СВПД по своей атомной программе.

"Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорится в распространенном заявлении правительства страны.

Отмечается, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты, и учет интересов Ирана будет гарантирован.

СВПД был подписан ИРИ и "шестеркой" в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

1гк тг

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