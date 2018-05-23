Иран не намерен спрашивать у других стран разрешение на разработку вооружений - начальник генштаба
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Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Иранские военные имеют полное право разрабатывать вооружение, не спрашивая разрешения на это у других стран, заявил в среду начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.
"На данный момент, хвала Всевышнему, боеготовность иранских сил - выше, чем когда бы то ни было. И мы не будем ждать разрешения каких бы то ни было стран, чтобы работать над развитием наших оборонных возможностей", - приводят его слова официальные иранские СМИ.
Это заявление прозвучало после того, как ранее на этой неделе глава госдепа США Майк Помпео озвучил стратегию Вашингтона в отношении Ирана. Он пригрозил Тегерану небывалыми санкциями и, среди прочего, призвал иранскую сторону прекратить работу над баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие.
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Интерфакс