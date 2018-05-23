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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 10:50 23.05.2018 - 10:50

Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Иранские военные имеют полное право разрабатывать вооружение, не спрашивая разрешения на это у других стран, заявил в среду начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

"На данный момент, хвала Всевышнему, боеготовность иранских сил - выше, чем когда бы то ни было. И мы не будем ждать разрешения каких бы то ни было стран, чтобы работать над развитием наших оборонных возможностей", - приводят его слова официальные иранские СМИ.

Это заявление прозвучало после того, как ранее на этой неделе глава госдепа США Майк Помпео озвучил стратегию Вашингтона в отношении Ирана. Он пригрозил Тегерану небывалыми санкциями и, среди прочего, призвал иранскую сторону прекратить работу над баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие.

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