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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 10:27 19.06.2018 - 10:27

Дубай. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Иран не намерен увеличивать дальность полета своих ракет, поскольку существующей дальности в 2 тыс. км достаточно для защиты его границ, сообщает во вторник агентство "Тасним" со ссылкой на командира Корпуса стражей Исламской Революции генерала Мохаммада Али Джаафари.

"У нас есть техническая возможность увеличить дальность полета наших ракет", - сказал он.

Однако, по его словам, необходимости в увеличении дальности полета ракет в настоящее время нет, поскольку большинство стратегических объектов потенциальных противников Ирана находятся как раз в радиусе 2 тыс. км.

"Этой дальности достаточно для защиты исламской республики Иран", - добавил М. А.Джаафари.

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